Москвичей призвали запастись дождевиками

Синоптик Шувалов: В предстоящие выходные москвичам нужно запастись дождевиками

Жителям Москвы и области к предстоящим выходным, с 12 по 15 июня, нужно запастись дождевиками. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

В рабочие дни, вторник и среду, погода будет удовлетворительной — осадков не ожидается, а воздух прогреется до плюс 20-23 градусов. Однако после поднимется циклон с юго-востока и востока — он принесет дожди, ветер и понижение температуры воздуха до плюс 15-18 градусов.

«Это продлится чуть ли не до конца выходных. Нужно запастись дождевиками и оборудовать себе место с навесом для того, чтобы не вымокнуть», — заключил синоптик.

Ранее в МЧС предупредили жителей столичного региона об опасных явлениях — мощных ливнях с грозой, градом и сильным ветром. Порывы могут достигать 25 метров в секунду.