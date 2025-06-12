Россиянам рассказали о погоде в Центральной России в праздничные дни

Синоптик Вильфанд: В Центральной России с пятницы начнется ухудшение погоды

Существенное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, 13 июня. В ближайшие дни ожидается понижение температуры и дождь, наиболее сильный — в ночь на субботу, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую», — уточнил синоптик.

По его словам, в ночь на четверг в центре европейской России будет плюс 9-11 градусов, а днем — плюс 18-23 градуса, местами пройдет небольшой дождь.

В пятницу же начнется более заметное изменение. Наиболее интенсивные осадки в Москве и соседней с ней областях ожидаются в ночь с 13 на 14 июня.

Дневные температуры в пятницу будут уже пониже — 16-21 градусов тепла, прогнозируются гроза и порывы до 15 метров в секунду. Ночью в субботу будет плюс 11-13 градусов, а днем — 15-17 градусов.

При этом уже в воскресенье, 15 июня, начнется постепенное улучшение погоды.

Ранее синоптики предупредили, что в праздничные дни Москву ожидает холодная погода. Пик похолодания придется на выходные. 11, 12 июня ожидается плюс 21-23 градуса и солнечная погода. Местами возможны слабые дожди.