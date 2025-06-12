Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 12 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали о мерах безопасности при смертельно опасном граде

Климатолог Золина: Крупный град может стать более частым явлением в Москве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Крупный град может стать более частым явлением в Москве. Об этом рассказала «Агентству городских новостей» заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

Он напомнила, что недавно в Московской области выпал град диаметром шесть сантиметров.

Осадки такого размера представляют смертельную опасность, подчеркнула климатолог. Она рассказала, что крупный град при падении на землю достигает скорости до 160 километров в час. При этом болезненный удар может нанести даже трехсантиметровый град, отметила ученый.

Сейчас град такого размера случается в Москве раз в несколько лет, сообщила Золина. В случае его повторения нужно найти укрытие, закрыть окна в доме и держаться подальше от деревьев, заключила она.

Ранее жителям Москвы посоветовали запастись дождевиками.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал способного завершить конфликт на Украине

    Российский дрон разрушил укрытие солдат ВСУ и попал на видео

    Три человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

    ЕС захотел ввести санкции против банков Китая якобы за помощь России

    Российский фигурист сравнил строгость Винер и Тутберидзе

    Экономист назвала цены на популярных курортах России летом 2025 года

    Адвокат объяснил попадание Михаила Ефремова в базу «Миротворца»

    Украина и Швеция начнут сотрудничать для развития космических технологий

    Новый глава Роскосмоса рассказал о планах построить ядерную станцию на Луне

    Фотографии южного полюса Солнца впервые передали на Землю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости