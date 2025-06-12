Москвичам рассказали о мерах безопасности при смертельно опасном граде

Климатолог Золина: Крупный град может стать более частым явлением в Москве

Крупный град может стать более частым явлением в Москве. Об этом рассказала «Агентству городских новостей» заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

Он напомнила, что недавно в Московской области выпал град диаметром шесть сантиметров.

Осадки такого размера представляют смертельную опасность, подчеркнула климатолог. Она рассказала, что крупный град при падении на землю достигает скорости до 160 километров в час. При этом болезненный удар может нанести даже трехсантиметровый град, отметила ученый.

Сейчас град такого размера случается в Москве раз в несколько лет, сообщила Золина. В случае его повторения нужно найти укрытие, закрыть окна в доме и держаться подальше от деревьев, заключила она.

Ранее жителям Москвы посоветовали запастись дождевиками.