Obozrevatel.ua: Награжденный Залужным гранатометчик ВСУ Лецюк погиб в боях в ДНР

В боях в Донецкой народной республике (ДНР) в зоне спецоперациии (СВО) погиб гранатометчик Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого наградил бывший главком украинской армии Валерий Залужный. Михаилу Лецюку был 41 год, он родился в Львовской области, сообщает Telegram-канал Obozrevatel.ua, публикуя фотографию бойца.

Отмечается, что в последний раз военнослужащий участвовал в боевых действиях на стороне Украины на покровском направлении фронта. У него остались жена и дочь.

За свою военную карьеру Лецюк получил несколько наград, в том числе отличие «крест воинская честь» экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, нагрудный знак командующего Объединенных сил ВСУ «за службу и доблесть» III степени и отличие министра обороны республики «за образцовую службу».

Ранее Залужный предостерег украинцев от веры в чудеса. По его словам, чудо не вернет Украине границы 1991 года.