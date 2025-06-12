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17:27, 12 июня 2025Путешествия

Пассажиры российского самолета застряли в аэропорту на 14 часов и устроили забастовку

Пассажиры «Азимут» застряли в аэропорту Внуково на 14 часов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Baza

Пассажиры самолета российской авиакомпании «Азимут» застряли в аэропорту Внуково на 14 часов и устроили сидячую забастовку в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что борт должен был вылететь в Тбилиси в 23:45 11 июня. Сначала вылет несколько раз переносили, а затем отложили из-за атаки беспилотников. При этом каждый раз пассажиров звали на посадку и лишь после этого сообщали о невозможности полета.

Через шесть часов ожидания лайнер все-таки покинул Москву, но на подлете к Грузии развернулся и вместо посадки в ближайшем аэропорту отправился обратно во Внуково. Спустя еще несколько часов путешественников вновь пригласили на борт, однако в очередной раз посадка прошла зря — рейс снова отложили. Недовольные клиенты компании решили отказаться покидать самолет, но их вывели сотрудники службы безопасности.

«Азимут» не смог объяснить, в чем причина отмены рейса, но выдал всем пассажирам ваучеры на 500 рублей. Некоторые путешественники купили билеты на рейсы других авиакомпаний до Грузии, поскольку уже не могли ждать.

Ранее российская авиакомпания «Победа» лишила пассажиров мест сразу в нескольких самолетах за день после их отказа платить за регистрацию и выбор места. Инцидент произошел 11 июня и коснулся пассажиров рейсов в Стамбул, Самару, Минводы, Газипашу, Анталью.

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