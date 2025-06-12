Польша решила выдать в США экс-главу российской криптобиржи Wex

Адвокат Суржин: Польша выдаст США экс-главу российской криптобиржи Wex Васильева

Польша решила выдать США экс-главу российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в Варшаве по запросу Вашингтона. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Суржин.

Мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Экстрадиция пройдет в рамках дела, фигурантом которого был сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, которого в феврале 2025 года обменяли на американца Марка Фогеля.

«Польский министр юстиции подписал разрешение на экстрадицию в США моего доверителя Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках расследования американцами уголовного дела, фигурантом которого также являлся Александр Винник», — сообщил адвокат. Он добавил, что фигуранта могут выдать в США в ближайшее время, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Экс-владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева задержали польские правоохранители по ордеру Интерпола в октябре 2024 года. Его обвиняют в помощи по уклонению от антироссийских санкций.

