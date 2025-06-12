Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 12 июня 2025Мир

Польша решила выдать в США экс-главу российской криптобиржи Wex

Адвокат Суржин: Польша выдаст США экс-главу российской криптобиржи Wex Васильева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Польша решила выдать США экс-главу российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в Варшаве по запросу Вашингтона. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Суржин.

Мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Экстрадиция пройдет в рамках дела, фигурантом которого был сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, которого в феврале 2025 года обменяли на американца Марка Фогеля.

«Польский министр юстиции подписал разрешение на экстрадицию в США моего доверителя Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках расследования американцами уголовного дела, фигурантом которого также являлся Александр Винник», — сообщил адвокат. Он добавил, что фигуранта могут выдать в США в ближайшее время, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Экс-владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева задержали польские правоохранители по ордеру Интерпола в октябре 2024 года. Его обвиняют в помощи по уклонению от антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о неготовности России к переговорам

    Вернувшийся из украинского плена боец обратился к Путину

    Экс-футболиста ЦСКА задержали в Бразилии

    Госдеп заявил о повышенной угрозе в Северной Африке и на Ближнем Востоке

    Вернувшиеся из украинского плена военные поздравили с Днем России

    В Петербурге пожаловались на захваченную борщевиком улицу

    На Западе сообщили о переходе в мае под контроль России значительных территорий в зоне СВО

    Стало известно о продвижении российской армии в Сумской области

    Авиакомпания Air India сделала заявление о числе погибших при крушении самолета

    В США увидели формат будущего мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости