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13:52, 12 июня 2025Россия

Попавший в аварию с Rolls-Royce байкер заявил об отсутствии претензий к водителю

В Петерубурге попавший под Rolls-Royce байкер заявил об отсутствии претензий
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Петерубурге попавший под Rolls-Royce байкер заявил об отсутствии претензий. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Авария произошла в Петербурге. На опубликованном видео с места видно, как мотоциклист врезается в люксовый внедорожник.

Как стало известно от адвоката потерпевшего, его доверитель не имеет претензий к водителю Rolls-Royce. Юрист указал, что байкеру было оказано качественное лечение, а также заявил об отсутствии серьезных травм.

В начале июня в Москве столкнулись две люксовых иномарки. Согласно имеющимся данным, после аварии водитель Lexus сбежал с места происшествия, его разыскивают.

Вот это да!
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