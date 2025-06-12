Попавший в аварию с Rolls-Royce байкер заявил об отсутствии претензий к водителю

В Петерубурге попавший под Rolls-Royce байкер заявил об отсутствии претензий

В Петерубурге попавший под Rolls-Royce байкер заявил об отсутствии претензий. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Авария произошла в Петербурге. На опубликованном видео с места видно, как мотоциклист врезается в люксовый внедорожник.

Как стало известно от адвоката потерпевшего, его доверитель не имеет претензий к водителю Rolls-Royce. Юрист указал, что байкеру было оказано качественное лечение, а также заявил об отсутствии серьезных травм.

В начале июня в Москве столкнулись две люксовых иномарки. Согласно имеющимся данным, после аварии водитель Lexus сбежал с места происшествия, его разыскивают.