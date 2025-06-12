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22:56, 12 июня 2025Мир

Посол России заявил об уходящей в прошлое системе мироустройства

Посол РФ в Армении Копыркин: Прежняя система мироустройства уходит в прошлое
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что прежняя система мироустройства бесповоротно уходит в прошлое. Его слова приводит РИА Новости.

«Стабильность можно обеспечить только на основе взаимного уважения, учета интересов всех сторон, отказа от диктата и навязывания чуждых моделей», — сказал Копыркин, отметив, что мир переживает глубокие, поистине тектонические трансформации, а прежняя система мироустройства бесповоротно уходит в прошлое.

По его словам, 12 июня, день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, стал символом нового этапа в непрерывной тысячелетней истории страны.

Копыркин добавил, что все больше государств стремятся к укреплению своего суверенитета, к отстаиванию национальных интересов, сохранению культурной и цивилизационной самобытности.

Ранее Копыркин заявил, что Москва надеется, что Ереван не пойдет на шаги, вредящие отношениям с Россией и сохранит их. По словам дипломата, Москва готова содействовать Армении в расширении международных связей. Он добавил, что Москва видит большой потенциал в развитии регионального сотрудничества — Южного Кавказа, России, Ирана и Турции.

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