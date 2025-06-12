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22:20, 12 июня 2025Россия

Российский посол выразил надежду на развитие отношений с Арменией

Посол РФ Копыркин: Москва надеется, что Армения сохранит отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Москва надеется, что Ереван не пойдет на шаги, вредящие отношениям с Россией и сохранит их, заявил российский посол в Армении Сергей Копыркин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Москва готова содействовать Армении в расширении международных связей. «Вместе с тем мы исходим из того, что армянская сторона не пойдет на шаги, наносящие ущерб нашему многоплановому сотрудничеству и подрывающие многовековые связи наших братских народов», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Он добавил, что Москва видит большой потенциал в развитии регионального сотрудничества — Южного Кавказа, России, Ирана и Турции.

Ранее в Армении допустили вывод российских пограничников из страны при участии США.

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