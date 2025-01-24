В Армении допустили вывод российских пограничников из страны при участии США

МИД Армении: Ереван должен самостоятельно контролировать границу страны

Власти Армении должны самостоятельно контролировать границу страны без участия третьих стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что это [контроль границ Армении] осуществлялось всегда со стороны третьей страны. Наконец, мы должны суметь сами контролировать нашу границу», — подчеркнул замглавы МИД Армении.

Ованнисян допустил вывод Пограничной службы ФСБ России из страны после начала деятельности в стране спецгруппы США по пограничной безопасности. По его словам, действия Вашингтона направлены на развитие возможностей Еревана по обеспечению пограничного контроля. Дипломат напрямую подтвердил в ответ на уточняющий вопрос, что активность спецгруппы США связана с выводом российских пограничников.

Ранее пресс-секретарь спикера Национального собрания (парламента) Армении Мовсес Арутюнян сообщил, что парламент рассмотрит законопроект о вступлении страны в Европейский союз (ЕС) в феврале.