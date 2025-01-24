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14:46, 24 января 2025Бывший СССР

В Армении допустили вывод российских пограничников из страны при участии США

МИД Армении: Ереван должен самостоятельно контролировать границу страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Паруйр Оганесян

Паруйр Оганесян. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Армении должны самостоятельно контролировать границу страны без участия третьих стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что это [контроль границ Армении] осуществлялось всегда со стороны третьей страны. Наконец, мы должны суметь сами контролировать нашу границу», — подчеркнул замглавы МИД Армении.

Ованнисян допустил вывод Пограничной службы ФСБ России из страны после начала деятельности в стране спецгруппы США по пограничной безопасности. По его словам, действия Вашингтона направлены на развитие возможностей Еревана по обеспечению пограничного контроля. Дипломат напрямую подтвердил в ответ на уточняющий вопрос, что активность спецгруппы США связана с выводом российских пограничников.

Ранее пресс-секретарь спикера Национального собрания (парламента) Армении Мовсес Арутюнян сообщил, что парламент рассмотрит законопроект о вступлении страны в Европейский союз (ЕС) в феврале.

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