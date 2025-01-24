Парламент Армении рассмотрит законопроект о вступлении в ЕС в феврале

Парламент Армении рассмотрит законопроект о вступлении страны в Европейский союз (ЕС) в феврале. Об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Мовсес Арутюнян, передает ТАСС.

«Законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз, по всей вероятности, будет включен в повестку парламента во время сессии 11-14 февраля», — заявил Арутюнян.

Ранее Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал об инициативе республики стать членом ЕС. По его словам, это является инициативой гражданского общества, речи политическом решении руководства Армении пока не идет.

До этого Россия вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия считает законопроект властей Армении о вступлении в ЕС началом выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, в 2024 году российский бизнес стал сворачивать экономические связи с Арменией из-за обсуждений о вступлении в Евросоюз.