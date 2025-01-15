В правительстве России заявили о начале выхода Армении из ЕАЭС

Оверчук: Россия считает решение Еревана о вступлении в ЕС началом выхода из ЕАЭС

Россия считает законопроект властей Армении о вступлении в Европейский союз (ЕС) началом выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«В этом состоит особенность данной ситуации. Это было решение правительства Армении, и мы его рассматриваем как начало выхода Армении из ЕАЭС», — подчеркнул чиновник.

Оверчук заявил, что поддержка правительством Армении законопроекта о вступлении в ЕС является юридически значимым шагом по выходу из ЕАЭС. Вице-премьер указал, что дальнейшие действия по данному вопросу остаются за Ереваном.

Чиновник добавил, что в Армении уже долгое время ведутся дискуссии о выборе между ЕС и ЕАЭС. По словам Оверчука, в 2024 году российский бизнес стал сворачивать экономические связи с Арменией из-за обсуждений о вступлении в Евросоюз.

Ранее Армения и США выбрали приоритетом в двухстороннем сотрудничестве интеграцию Еревана в евроатлантические структуры в рамках хартии о стратегическом партнерстве. США подчеркнули намерение поддерживать «независимую, суверенную и демократическую Армению».