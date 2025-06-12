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15:23, 12 июня 2025Россия

Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев

Путин освободил от миграционных требований учащихся в России военных из СНГ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев. Речь идет об учащихся в РФ военных из стран СНГ, следует из опубликованного на официальном портале правовых актов указа главы государства.

Как следует из текста документа, обучающиеся в России военнослужащие из СНГ могут находиться в стране вместе со своими семьями «без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации (сдачи отпечатков пальцев — прим. «Ленты.ру»), фотографирования и медицинского освидетельствования».

Решение принято «в целях укрепления стратегического партнерства» и будет оставаться в силе до 31 декабря 2027 года. Уточняется, что реализацию указа будет обеспечивать Министерство внутренних дел совместно с Минобороны.

Ранее Путин своим указом продлил действие плана обороны России до 2027 года. Предыдущий документ действовал с 2021 по 2025 год.

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