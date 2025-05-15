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16:28, 15 мая 2025Россия

Путин продлил действие плана обороны России

Президент Путин указом продлил действие плана обороны России до 2027 года
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин свои указом продлил действие плана обороны страны до 2027 года. Текст документа был опубликован на портале правовой информации.

До этого план обороны действовал в Российской Федерации с 2021 по 2025 годы.

Мера была введена с 1 января 2021-го в целях осуществления мероприятий в области обороны страны.

Ранее Путин присвоил звание генерал-полковника главе службы МВД по вопросам гражданства и регистрации мигрантов Андрею Кикотю.

В начале мая глава государства присвоил звания высших офицеров 15 военнослужащим. Так, высшее специальное звание генерал-майора юстиции тогда получил сотрудник Следственного комитета Ярослав Яковлев.

ЖЗЛ
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