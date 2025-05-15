Путин продлил действие плана обороны России

Президент Путин указом продлил действие плана обороны России до 2027 года

Президент России Владимир Путин свои указом продлил действие плана обороны страны до 2027 года. Текст документа был опубликован на портале правовой информации.

До этого план обороны действовал в Российской Федерации с 2021 по 2025 годы.

Мера была введена с 1 января 2021-го в целях осуществления мероприятий в области обороны страны.

Ранее Путин присвоил звание генерал-полковника главе службы МВД по вопросам гражданства и регистрации мигрантов Андрею Кикотю.

В начале мая глава государства присвоил звания высших офицеров 15 военнослужащим. Так, высшее специальное звание генерал-майора юстиции тогда получил сотрудник Следственного комитета Ярослав Яковлев.