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18:46, 5 мая 2025Россия

Путин присвоил звания высших офицеров группе российских военных

Путин присвоил звания высших офицеров 15 российским военнослужащим
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин присвоил звания высших офицеров 15 военнослужащим. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Путин присвоил Алексею Авдееву, Игорю Ерусалимову, Кирилу Кулакову и Сергею Смирнову звание генерал-лейтенанта. Звание генерал-майора он присвоил 11 офицерам, в числе которых Ярослав Гладких — полк под его командованием отличился в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Кроме того, Путин присвоил высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета (СК) Ярославу Яковлеву.

Ранее глава государства присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Военно-морского флота (ВМФ) Сергею Пинчуку, а звание генерал-полковника — командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву и начальнику Национального центра управления обороной (НЦУО) России Станиславу Гаджимагомедову.

ЖЗЛ
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