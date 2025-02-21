Путин присвоил командующему группировкой войск «Восток» звание генерал-полковника

Минобороны: Командующему «Востоком» Иванаеву присвоено звание генерал-полковника

Командующему группировкой войск «Восток» в зоне СВО Андрею Иванаеву присвоено звание генерал-полковника. Об этом сообщили в Минобороны России, соответствующий указ президента России Владимира Путина также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания (…) генерал-полковника Иванаеву Андрею Сергеевичу», — говорится в документе.

Глава государства также присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. Звание генерал-полковника получил и начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Станислав Гаджимагомедов.

Иванаева назначили на пост руководителя группировки «Восток» в декабре 2024 года. До этого его пост занимал Рустам Мурадов. Тогда же Минобороны провело ротацию командования группировки войск «Юг» — руководить ей стал генерал Александр Санчик.