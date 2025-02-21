Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 21 февраля 2025Россия

Путин присвоил командующему группировкой войск «Восток» звание генерал-полковника

Минобороны: Командующему «Востоком» Иванаеву присвоено звание генерал-полковника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Андрей Иванаев

Андрей Иванаев. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Командующему группировкой войск «Восток» в зоне СВО Андрею Иванаеву присвоено звание генерал-полковника. Об этом сообщили в Минобороны России, соответствующий указ президента России Владимира Путина также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания (…) генерал-полковника Иванаеву Андрею Сергеевичу», — говорится в документе.

Глава государства также присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. Звание генерал-полковника получил и начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Станислав Гаджимагомедов.

Иванаева назначили на пост руководителя группировки «Восток» в декабре 2024 года. До этого его пост занимал Рустам Мурадов. Тогда же Минобороны провело ротацию командования группировки войск «Юг» — руководить ей стал генерал Александр Санчик.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

      Видео Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то»

      Названа выгода Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше