Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 21 февраля 2025Россия

Путин присвоил командующему Черноморским флотом звание адмирала

Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Военно морского флота (ВМФ) Сергею Пинчуку. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание (…) адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу», — говорится в документе.

Глава государства также присвоил звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву и начальнику Национального центра управления обороной (НЦУО) России Станиславу Гаджимагомедову.

Пинчук занял пост командующего Черноморским флотом в апреле 2024 года. Он сменил на посту адмирала Виктора Соколова. Тогда же было объявлено о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Александра Моисеева.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

      Видео Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше