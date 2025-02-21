Путин присвоил командующему Черноморским флотом звание адмирала

Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Военно морского флота (ВМФ) Сергею Пинчуку. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить воинское звание (…) адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу», — говорится в документе.
Глава государства также присвоил звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву и начальнику Национального центра управления обороной (НЦУО) России Станиславу Гаджимагомедову.
Пинчук занял пост командующего Черноморским флотом в апреле 2024 года. Он сменил на посту адмирала Виктора Соколова. Тогда же было объявлено о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Александра Моисеева.