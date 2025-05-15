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16:15, 15 мая 2025Россия

Путин присвоил звание генерал-полковника главе службы МВД по регистрации мигрантов

Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе службы МВД Кикотю
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника главе службы МВД по вопросам гражданства и регистрации мигрантов Андрею Кикотю. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Кикотю Андрею Владимировичу», — говорится в сообщении.

Ранее Путин присвоил звания высших офицеров 15 военнослужащим. Тогда же высшее специальное звание генерал-майора юстиции получил сотрудник Следственного комитета Ярослав Яковлев.

До этого глава государства присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Военно-морского флота Сергею Пинчуку, а звание генерал-полковника — командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву и начальнику Национального центра управления обороной России Станиславу Гаджимагомедову.

ЖЗЛ
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