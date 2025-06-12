Путин пообещал присвоить звание Героя России не вернувшемуся с СВО офицеру

Российский лидер Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России не вернувшемуся со специальной военной операции (СВО) офицеру. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о командире роты Алексее Ищенко, которого не стало летом 2022 года. По словам сослуживцем, последней фразой офицера было: «Пацаны, я на нас с неба посмотрю». Присвоить ему звание Героя попросил на встрече с Путиным кавалер ордена Мужества Олег Пивоваров.
«Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма», — пообещал Путин.
На встрече Путин назвал цель программы «Время героев». По его словам, она направлена на создание условия для установления прочной связи между государством и участниками СВО.