Путин пообещал присвоить звание Героя России не вернувшемуся с СВО офицеру

Путин пообещал присвоить звание Героя России командиру роты Ищенко

Российский лидер Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России не вернувшемуся со специальной военной операции (СВО) офицеру. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о командире роты Алексее Ищенко, которого не стало летом 2022 года. По словам сослуживцем, последней фразой офицера было: «Пацаны, я на нас с неба посмотрю». Присвоить ему звание Героя попросил на встрече с Путиным кавалер ордена Мужества Олег Пивоваров.

«Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма», — пообещал Путин.

На встрече Путин назвал цель программы «Время героев». По его словам, она направлена на создание условия для установления прочной связи между государством и участниками СВО.