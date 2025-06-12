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16:06, 12 июня 2025Россия

Путин назвал цель программы «Время героев»

Путин: Программа «Время героев» создана для связи будущего РФ с героями
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с участниками программы «Время героев». Глава государства поделился, с какой целью эта программа была создана. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время», — обратился он к участником встречи.

Российский лидер пояснил, что именно поэтому программа получила название «Время героев».

7 июня на базе мастерской управления «Сенеж» начался первый модуль обучения участников второго потока президентской программы «Время героев». В рамках отбора были определены восемьдесят пять участников — тридцать один Герой России и семьдесят два кавалера ордена Мужества.

На текущий момент известно о сорока трех новых назначениях среди выпускников первого потока.

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