Ракетную опасность объявили в Курской области

На территории Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале.

Местным жителям напомнили: если они находятся дома — необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

В случае, если куряне находятся на улице — нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее Центризбирком (ЦИК) отложил проведение выборов в 43 приграничных муниципалитетах Курской области. Замредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что с соответствующей просьбой к ним обратилась избирательная комиссия региона.