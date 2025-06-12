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03:33, 12 июня 2025Россия

Ракетную опасность объявили в Курской области

На территории Курской области объявили ракетную опасность
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале.

Местным жителям напомнили: если они находятся дома — необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

В случае, если куряне находятся на улице — нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее Центризбирком (ЦИК) отложил проведение выборов в 43 приграничных муниципалитетах Курской области. Замредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что с соответствующей просьбой к ним обратилась избирательная комиссия региона.

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