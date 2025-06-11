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12:36, 11 июня 2025Россия

В приграничных районах Курской области отложили выборы

ЦИК отложил проведение выборов в 43 муниципалитетах Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центризбирком (ЦИК) отложил проведение выборов в 43 приграничных муниципалитетах Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что с соответствующей просьбой к ним обратилась избирательная комиссия региона.

«Решение принято», — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Накануне председатель регионального парламента Юрий Амерев заявил, что досрочные выборы губернатора Курской области пройдут 14 сентября 2025 года. Как пояснил парламентарий, решение о назначении выборов необходимо было принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

На данный момент Александр Хинштейн занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области.

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