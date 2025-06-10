Названа дата досрочных выборов губернатора Курской области

ТАСС: Досрочные выборы губернатора Курской области пройдут 14 сентября

Досрочные выборы губернатора Курской области пройдут 14 сентября 2025 года. Дату проведения голосования назвал председатель регионального парламента Юрий Амерев, передает ТАСС.

«Согласно проекту, указанные выборы назначаются на 14 сентября этого года. Постановление принято единогласно», — обозначил Амерев.

Как пояснил парламентарий, решение о назначении выборов необходимо было принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. По его словам, в дальнейшем будет сформирована процедура проведения досрочных выборов главы российского приграничного региона.

Депутата Госдумы Александра Хинштейна назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в декабре 2024 года. На этом посту он сменил губернатора Алексея Смирнова, который ушел в отставку по собственному желанию. В Кремле объяснили назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления.

Позднее стало известно об уголовном деле в отношении Смирнова. Его и других курских чиновников обвиняют в хищении как минимум одного миллиарда рублей.