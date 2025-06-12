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02:14, 12 июня 2025Культура

Роскомнадзор задумался о блокировке одной платформы для читателей и писателей

Роскомнадзор рассматривает вопрос о блокировке Wattpad
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Роскомнадзор задумался о блокировке платформы для читателей и писателей Wattpad за нарушение российского законодательства, данный вопрос рассматривается. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что они регулярно фиксируют публикацию на платформе материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, Wattpad до сих пор не удалил 130 страниц с противоправной информацией, за что администрация ресурса была оштрафована суммарно на 5,3 миллиона рублей. Подчеркивается, что эти средства до сих пор не выплачены.

«Роскомнадзор обращает внимание, что в случае продолжения распространения противоправных материалов и игнорирования требований к платформе Wattpad будут применены меры вплоть до ограничения доступа на территории Российской Федерации», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор опроверг расширение списка запрещенных в средствах массовой информации (СМИ) слов после появления «Толкового словаря государственного языка Российской Федерации», где помимо широко известных четырех матерных корней перечислены еще десять.

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