Роскомнадзор задумался о блокировке одной платформы для читателей и писателей

Роскомнадзор рассматривает вопрос о блокировке Wattpad

Роскомнадзор задумался о блокировке платформы для читателей и писателей Wattpad за нарушение российского законодательства, данный вопрос рассматривается. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что они регулярно фиксируют публикацию на платформе материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, Wattpad до сих пор не удалил 130 страниц с противоправной информацией, за что администрация ресурса была оштрафована суммарно на 5,3 миллиона рублей. Подчеркивается, что эти средства до сих пор не выплачены.

«Роскомнадзор обращает внимание, что в случае продолжения распространения противоправных материалов и игнорирования требований к платформе Wattpad будут применены меры вплоть до ограничения доступа на территории Российской Федерации», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор опроверг расширение списка запрещенных в средствах массовой информации (СМИ) слов после появления «Толкового словаря государственного языка Российской Федерации», где помимо широко известных четырех матерных корней перечислены еще десять.