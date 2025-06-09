Роскомнадзор опроверг расширение списка запрещенных в СМИ нецензурных слов

Роскомнадзор: Названные нецензурными слова из словаря СПбГУ не запрещены в СМИ

Роскомнадзор опроверг расширение списка запрещенных в средствах массовой информации (СМИ) слов после появления «Толкового словаря государственного языка Российской Федерации», где помимо широко известных четырех матерных корней перечислены еще десять, к примеру, корни слов «говно», «жопа» и «мудак». Как говорится в ответе Роскомнадзора на запрос «Ленты.ру», в России по-прежнему запрещено использование четырех корней на «х», «п», «е» и «б», а остальные перечисленные в словаре, — бранные, но не являются обсценными или табуированными.

30 апреля 2025 года Правительство России утвердило «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации», разработанный Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ), как один из нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации (постановление №1102-р). В словаре в толковании слова «нецензурный» перечислены 14 корней нецензурных слов. Среди них четыре, которые и раньше были запрещены для использования в СМИ, и несколько новых: -бзд- (бздеть и производные); -елд-; -говн-; -жоп-; -манд(а); -муд-; -перд-; -сра-; -(с)са-; -шлюх/ш-.

В ряде каналов и блогов появление такого списка расценили как расширение списка слов, запрещенных к публикации в СМИ. На соответствующий вопрос «Ленты.ру» Роскомнадзор ответил, что в ведомстве придерживаются правоприменительной практики, которая была сформирована более 12 лет назад, а приведенные в словаре корни «не являются нецензурной бранью с точки зрения русского языка».

Слова с приведенными другими корнями являются по своей сути бранными, вульгарными, грубо-просторечными, жаргонными и имеют соответствующие пометы в словарях русского языка, однако помет «обсценное», «табу» данные слова не содержат. Такие слова относятся к ненормативной лексике, использование которой при осуществлении публичной, общественно и государственно значимой коммуникации недопустимо, однако данные слова не являются нецензурной бранью с точки зрения русского языка ответ Роскомнадзора

Критерии нецензурной брани были выработаны Роскомнадзором совместно с Институтом русского языка имени В. В. Виноградова, и по ним к нецензурным словам и выражениям относятся четыре ругательных слова. «К нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б", а также образованные от них слова и выражения, содержащие в своем составе данные корни. В специальных словарях русского языка такие слова помечены маркерами "нецензурное", "обсценное", "табу"», — разъяснили в ведомстве.