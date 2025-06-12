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01:07, 12 июня 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве в преддверии Дня России

Депутат Немкин: Активность мошенников накануне Дня России возросла
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Активность мошенников в преддверии Дня России возросла, чаще всего россиян пытаются обмануть фальшивыми розыгрышами с денежными призами. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с ТАСС.

«Одной из самых массовых схем остаются фальшивые розыгрыши с выплатами. Пользователю приходит сообщение якобы от "Минцифры", "Госуслуг" или "Единого центра выплат" с предложением пройти короткий опрос и получить праздничную "премию". На выходе - фишинговый сайт, сбор персональных данных и банковских реквизитов», — рассказал Немкин.

Он отметил, что также активизируются и мошенники, работающие по другим схемам: сотрудники банков и правоохранительных органов, фальшивые благотворительные сайты и другие.

Ранее сообщалось, что мошенники для кражи денег у россиян стали использовать приложение с удаленным доступом.

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