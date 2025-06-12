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11:31, 12 июня 2025Бывший СССР

Российский дрон разрушил укрытие солдат ВСУ и попал на видео

Беспилотник РФ разрушил укрытие украинских бойцов, это попало на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский дрон разрушил укрытие солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Ролик опубликован РИА Новости.

На кадрах видно, как группа украинских бойцов проникает в подвал — бетонное укрепление. Это было снято разведывательным беспилотником.

Затем к выявленной цели направляется ударный беспилотник. Он беспрепятственно проникает в подвал и, маневрируя между опорами, поражает укрытие солдат ВСУ.

Ранее российский дрон уничтожил редкий финский бронетранспортер при попытке его прорыва в Курскую область. Это произошло на трассе Суджа – Юнаковка, которая связывает курское приграничье с Сумской областью Украины.

Вот это да!
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