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09:35, 7 марта 2025Россия

Уничтожение редкого финского БТР при попытке заехать в Курскую область попало на видео

Появились кадры уничтожения финского БТР XA-180 на границе с Курской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения редкого бронетранспорта Вооруженных сил Украины (ВСУ) XA-180 из Финляндии при попытке заехать в Курскую область. Их публикует Telеgram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Как объяснил канал, на кадрах, снятых с FPV-дрона центра «Рубикон» видно, как беспилотник прилетает в финский БТР, когда тот пытается пересечь границу по трассе Суджа — Юнаковка, которую называют «дорогой смерти».

«Общее количество поставленных Украине БТР данного типа засекречено правительством Финляндии. Однако известно, что всего их было произведено около 1000 единиц, а первые поставки в ВСУ начались еще в 2022 году и осуществляются на регулярной основе», — поясняется в канале.

БТР XA-180 — колесный бронетранспортер весом более 13 тонн. Он может перевозить двух членов экипажа и не менее 16 десантников. Корпус БТР сварен из деталей малой толщины, поэтому он способен защитить только от пуль и осколков.

Транспортную артерию из российской Суджи в Юнаковку Сумской области в ВСУ назвали дорогой смерти, так как на прямом участке дороги в два десятка километров было уничтожено в общей сложности более 300 машин ВСУ. В сети публикуют кадры с дороги — Минобороны России демонстрирует, как беспилотники-камикадзе поражают десятки единиц техники ВСУ — машины HMMWV, «Козак» и MaxxPro, а также танки, пикапы и живую силу. Трасса полностью взята под огневой контроль Российской армии.

ЖЗЛ
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