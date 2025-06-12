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01:57, 12 июня 2025Мир

Российский посол рассказал о своей встрече с Трампом

Российский посол Дарчиев назвал встречу с Трампом короткой, но конструктивной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме была короткая, но очень конструктивная. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, пишет РИА Новости.

«Встреча была короткая, поскольку церемония не предполагает разговора. Тем не менее общение было очень конструктивным», — подчеркнул он.

По словам Дарчиева, во время общения собеседники согласились с тем, что необходимо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп дали в ходе телефонного разговора.

Накануне Александр Дарчиев рассказал, что очные контакты высокого и высшего уровня между Москвой и Вашингтоном планируются. Однако конкретных договоренностей о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа еще нет.

По словам посла, подобные контакты требуют тщательной подготовки с точки зрения достижения значимых результатов.

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