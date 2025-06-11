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05:55, 11 июня 2025Мир

Посол России в США ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Посол РФ Дарчиев: Конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа еще нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Очные контакты высокого и высшего уровня между Москвой и Вашингтоном планируются, но конкретных договоренностей о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа еще нет. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Штатах Александр Дарчиев.

Дипломат указал, что такие контакты требуют тщательной подготовки с точки зрения достижения значимых результатов.

«В разрезе планирования они предполагаются, но на данном этапе прямой диалог и обмен сигналами поддерживаются интенсивным телефонным общением», — высказался Дарчиев в ответ на вопрос, намечаются ли встреча Путина и Трампа, а также очные переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что контакты РФ и США происходят на постоянной основе и помогают понимать позиции сторон. По его словам, у Москвы есть контакты с представителями команды Дональда Трампа.

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