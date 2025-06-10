В Кремле высказались о контактах с США

Песков: Контакты с США происходят постоянно и помогают понимать позиции сторон

Контакты России и США происходят на постоянной основе и помогают понимать позиции сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это то, что происходит сейчас постоянно, это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, у Москвы есть контакты с представителями команды президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что при необходимости главы государств «сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что третий раунд двусторонних консультаций России и США состоится очень скоро.