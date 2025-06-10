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12:52, 10 июня 2025Мир

В Кремле высказались о контактах с США

Песков: Контакты с США происходят постоянно и помогают понимать позиции сторон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Контакты России и США происходят на постоянной основе и помогают понимать позиции сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это то, что происходит сейчас постоянно, это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, у Москвы есть контакты с представителями команды президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что при необходимости главы государств «сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что третий раунд двусторонних консультаций России и США состоится очень скоро.

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