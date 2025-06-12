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04:06, 12 июня 2025Россия

Сбивавших камнями дроны россиян наградили

Кобзев наградил полицейских, сбивавших камнями украинские дроны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Трое сотрудников полиции, сбивавших камнями вылетавшие из фуры дроны, были награждены. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что также награду получил военнослужащий по имени Алексей. Во время инцидента он ехал вместе с супругой по семейным делам. Заметив дроны, он не остался в стороне и помог в нейтрализации угрозы. В момент взрыва автомобиля россияне находились на безопасном расстоянии, подчеркнул Кобзев.

«Знаю также, что в ликвидации дронов 1 июня участвовали водители большегрузов, которые остановились у кафе. Это Антон Александрович Мацкевич, Дмитрий Михайлович Бондаренко, Шамиль Камбулатович Гамидов, Игорь Анатольевич Бородкин. Все они живут не в нашем регионе. Обязательно с ними свяжусь, чтобы поблагодарить», — написал Кобзев.

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