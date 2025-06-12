Священник назвал пост не временем для шампанского и бутербродов с осетриной

Священник Борисов призвал православных не пить шампанское в Петров пост

Во время Петрова поста стоит воздержаться от излишне изысканных блюд. Об этом РИА Новости заявил доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

По словам Борисова, в Петров пост, который длится с 16 июня по 11 июля, нельзя есть мясо. Среди разрешенных продуктов он назвал вино и рыбу. Как объясняет священник, это связано с тем, что традиция поста пришла на Русь из Византии, где была распространена средиземноморская кухня. В древности в этом регионе была развита культура винопития, а рыба считалась доступным продуктом. Сейчас все не так.

«Поэтому нужно помнить, что постная еда по определению не может быть дорогой, сложной в приготовлении — грубо говоря, это не время шампанского и бутербродов с осетриной или семгой», — объяснил он. Священник призвал, как и следует в православной традиции, соблюдать пост в целях благотворительности: экономить на еде для себя и помогать тем, кто в этом нуждается. Борисов отметил, что блюда в пост должны быть скромны и просты.

Петров пост — пост в Православной церкви, установленный в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. «Петр и Павел олицетворяют собой две стороны духовной жизни. С одной стороны, стойкость в вере, твердость, которую проявлял после своего предательства и покаяния Петр, с другой — разумность, ведь апостол Павел был известен как проповедник-интеллектуал», — подчеркнул священник.

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