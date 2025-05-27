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09:20, 27 мая 2025Россия

Священник назвал трутнями и должниками не ушедших на СВО россиян

Протоиерей Ткачев назвал трутнями не ушедших на СВО россиян
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Протоиерей Андрей Ткачев назвал трутнями не ушедших на специальную военную операцию россиян. Фрагмент проповеди опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

Он напомнил, что часть населения находится в зоне боевых действий. В это время другая часть продолжает вести праздный образ жизни — «жрать, пить, одеваться, гулять, балдеть», пояснил Ткачев.

Священник также указал на определяющую роль президента России Владимира Путина. По выражению Ткачева, на Путине сейчас лежит ответственность за «бытие русской цивилизации».

Иерей Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский назвал россиян «овощебазой с триколором», при этом он комплиментарно высказался о мусульманах. После волны критики в свой адрес священнику пришлось принести извинения за свои слова.

Вот это да!
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