Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 12 июня 2025Мир

Трамп заявил о разочаровании Россией и Украиной

Трамп разочарован Россией и Украиной из-за отсутствия договоренностей о мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован и Россией, и Украиной, поскольку договоренностей о мирном урегулировании конфликта пока нет. Его слова в ходе пресс-конференции в Белом доме приводит ТАСС.

«Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован Украиной. Поскольку считаю, что сделки можно было заключить», — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что очень важно добиться перемирия.

Ранее Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. Американский лидер отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

    В США опровергли сообщения о приостановке киберопераций против России

    В Кремле прокомментировали поздравление Рубио с Днем России

    ВСУ начали установку дронов-светофоров

    В России дали прогноз о ценах на газ в Европе этим летом

    СК проверит оскорбившую бойцов СВО блогершу

    Бывшая жена Джигарханяна высказалась о своей чистоплотности

    Трамп предупредил о возможном конфликте на Ближнем Востоке

    Захарова заметила триколор в обращении Зеленского

    Появились подробности о вынесенном на берег в Стамбуле украинском дроне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости