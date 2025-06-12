Трамп заявил о разочаровании Россией и Украиной

Трамп разочарован Россией и Украиной из-за отсутствия договоренностей о мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован и Россией, и Украиной, поскольку договоренностей о мирном урегулировании конфликта пока нет. Его слова в ходе пресс-конференции в Белом доме приводит ТАСС.

«Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован Украиной. Поскольку считаю, что сделки можно было заключить», — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что очень важно добиться перемирия.

Ранее Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. Американский лидер отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным.