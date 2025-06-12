Трамп предупредил о возможном конфликте на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке «может что-то произойти». Об этом пишет РБК.
Американский лидер ответил вопрос о новом потенциальном столкновении Ирана и Израиля. По словам Трампа, израильская сторона не говорила ему ничего конкретного, но дала понять, что возможен масштабный конфликт.
«У нас там много американских военных, и я обязан был предупредить их об эвакуации, поскольку что-то может произойти в ближайшее время. Я не хотел бы оказаться тем, кто не дал никакого предупреждения», — рассказал глава Белого дома.
Ранее ABC News сообщило о возможном нападении Израиля на Иран. По словам трех собеседников СМИ, им неизвестно, замешан ли Вашингтон в возможном нападении.