Трамп предупредил о возможном конфликте на Ближнем Востоке

Трамп предупредил, что между Ираном и Израилем «что-то может произойти»

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке «может что-то произойти». Об этом пишет РБК.

Американский лидер ответил вопрос о новом потенциальном столкновении Ирана и Израиля. По словам Трампа, израильская сторона не говорила ему ничего конкретного, но дала понять, что возможен масштабный конфликт.

«У нас там много американских военных, и я обязан был предупредить их об эвакуации, поскольку что-то может произойти в ближайшее время. Я не хотел бы оказаться тем, кто не дал никакого предупреждения», — рассказал глава Белого дома.

Ранее ABC News сообщило о возможном нападении Израиля на Иран. По словам трех собеседников СМИ, им неизвестно, замешан ли Вашингтон в возможном нападении.