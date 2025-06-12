Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 12 июня 2025Мир

Трамп предупредил о возможном конфликте на Ближнем Востоке

Трамп предупредил, что между Ираном и Израилем «что-то может произойти»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке «может что-то произойти». Об этом пишет РБК.

Американский лидер ответил вопрос о новом потенциальном столкновении Ирана и Израиля. По словам Трампа, израильская сторона не говорила ему ничего конкретного, но дала понять, что возможен масштабный конфликт.

«У нас там много американских военных, и я обязан был предупредить их об эвакуации, поскольку что-то может произойти в ближайшее время. Я не хотел бы оказаться тем, кто не дал никакого предупреждения», — рассказал глава Белого дома.

Ранее ABC News сообщило о возможном нападении Израиля на Иран. По словам трех собеседников СМИ, им неизвестно, замешан ли Вашингтон в возможном нападении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

    В США опровергли сообщения о приостановке киберопераций против России

    В Кремле прокомментировали поздравление Рубио с Днем России

    ВСУ начали установку дронов-светофоров

    В России дали прогноз о ценах на газ в Европе этим летом

    СК проверит оскорбившую бойцов СВО блогершу

    Бывшая жена Джигарханяна высказалась о своей чистоплотности

    Трамп предупредил о возможном конфликте на Ближнем Востоке

    Захарова заметила триколор в обращении Зеленского

    Появились подробности о вынесенном на берег в Стамбуле украинском дроне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости