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11:15, 12 июня 2025Бывший СССР

Украина и Швеция начнут сотрудничать для развития космических технологий

Украина обсудила сотрудничество со Швецией во время встречи делегаций
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: NASA / Unsplash

В Министерстве обороны Украины рассказали о планах начать сотрудничество со Швецией в развитии космических технологий для оборонных нужд. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что этот вопрос обсуждался во время встречи украинской и шведской делегаций. Украина надеется на реализацию ключевых потребностей оборонных сил страны в сфере космических технологий вместе с иностранными партнерами.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что средства массовой информации в Швеции героизируют граждан страны, которые отправляются участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). По словам дипломата, зафиксировано доказательство целого ряда случаев, когда шведские граждане присоединялись к украинской стороне в противостоянии с Россией.

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