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05:48, 12 июня 2025Культура

Умер сыгравший в фильме «Лицо со шрамом» актер

Умер звезда фильма «Лицо со шрамом» Харрис Юлин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Американский актер театра и кино Харрис Юлин, известный ролями в картинах «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями» и «Тренировочный день», скончался в возрасте 87 лет. Об этом написал журнал People, ссылаясь на официального представителя актера.

«Харрис Юлин, актер-ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке... Ему было 87 лет», — сказано в статье.

Актер также знаком широкой аудитории участием в полнометражном фильме «Мистер Бин» и ряде телесериалов, в числе которых «Озарк».

Харрис Юлин родился 5 ноября 1937 года в Лос-Анджелесе. В 1963 году с театральных ролей началась актерская карьера молодого американца. В 1970 году Юлин дебютировал в качестве театрального режиссера и впервые снялся в кино. Он принял участие в более чем ста фильмах и телесериалах.

В мае режиссер и сценарист Роберт Бентон, который был удостоен трех «Оскаров», умер в возрасте 92 лет. Он скончался у себя дома на Манхэттене.

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