В России оценили визит президента Сербии на Украину

Депутат ГД Журавлев: Вучич произносит на Украине то, что нужно Западу

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев оценил визит президента Сербии Александра Вучича на Украину. По его словам, заявления о восстановлении одного-двух городов в поддержку Киева наводят на определенные мысли, пишет «Газета.Ru».

«Странно было бы слышать нечто подобное от президента Вучича, который, несмотря на запреты Евросоюза, мужественно прилетал на празднование 9 Мая в Москву, если бы потом не выяснилось, что Сербия тайком, за нашей спиной, поставляла Украине оружие. Сейчас, оказывается, готова поддерживать мифическую украинскую территориальную целостность и даже восстанавливать украинские города», — обозначил Журавлев.

По словам парламентария, на сегодняшний день Сербия делает и говорит то, что требует Запад. При этом он напомнил, что 25 лет назад Югославия пострадала от бомбардировок НАТО.

«Предатели и перебежчики, которые только и делают, что ищут лучшей жизни, хуже, чем откровенные враги. Усидеть на двух стульях одновременно еще никому не удавалось, обязательно навернешься», — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что 11 июня президент Сербии впервые с начала специальной военной операции приехал на Украину с однодневным визитом ради участия в саммите, который проходил в Одессе. Вучич заявил, что Сербия восстановит один-два города или небольшой регион на Украине, чтобы оказать Киеву свою поддержку.