Президент Сербии отказался подписать осуждающую Россию декларацию по Украине. Вучичу не понравился пункт о санкциях против Москвы

Вучич не подписал декларацию саммита из-за требований о санкциях против РФ

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита Украина — Юго-Восточная Европа с осуждением действий России на Украине. Все остальные участники форума подписали декларацию.

Вучич объяснил свое решение тем, что в документе есть требование наложить санкции на Москву. Политик также подчеркнул, что на него никто не давил. По его словам, другие участники саммита «готовы принять все, что направлено против России, все, что могут».

Формат Украина — Юго-Восточная Европа представляет собой площадку для многостороннего диалога между Киевом и странами Балканского полуострова.

Вучич впервые с начала СВО приехал на Украину

11 июня президент Сербии впервые с начала специальной военной операции приехал на Украину с однодневным визитом ради участия в саммите, который проходил в Одессе.

Вучич заявил, что Сербия восстановит один-два города или небольшой регион на Украине, чтобы оказать Киеву свою поддержку.

Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, президент [Украины Владимир] Зеленский, чтобы выбрать один или два города, или небольшой регион, который мы можем восстановить Александр Вучич Президент Сербии

Политик отметил, что Азербайджан уже сделал нечто подобное, и это будет очень важно, когда речь зайдет о гуманитарной помощи и других вопросах, которые, по его словам, включают политическую поддержку территориальной целостности.

Кроме того, Зеленский и Вучич обсудили двустороннее сотрудничество. «В частности, говорили о взаимодействии в формате Украина — Юго-Восточная Европа. Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше», — заявил украинский лидер. Вучич, в свою очередь, подчеркнул, что поговорил с Зеленским о сотрудничестве в разных сферах.

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Вучича обвинили в предательстве России

Президент Сербии ответил на обвинения в предательстве России из-за визита на Украину для участия в саммите. Он отметил, что раньше подвергался критике за якобы пророссийскую позицию, а теперь его обвиняют в обратном.

Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины — и опять я единственный, кто не принял декларацию Александр Вучич Президент Сербии

Политик добавил, что в отличие от всех остальных Белград не поддерживает инициативы, направленные против Москвы. Вучич заявил, что гордится независимой политикой Сербии, а нынешний внешнеполитический курс назвал максимальным достижением для страны.

Сербию заподозрили в поставках боеприпасов Украине

В конце мая Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что, «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.

По данным СВР РФ, сербские предприятия используют схему с фальшивыми сертификатами конечного пользователя и стран-посредников. Отмечается, что в числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, включая Чехию, Польшу, Болгарию, а в последнее время и африканские государства.

При этом Вучич ранее заявлял, что Сербия, несмотря на давление Североатлантического альянса, намерена сохранять свой военный нейтралитет и не будет присоединяться к каким бы то ни было военным блокам.