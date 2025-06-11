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23:25, 11 июня 2025Мир

Вучич объяснил нежелание подписывать осуждающую Россию декларацию по Украине

Вучич не подписал декларацию саммита из-за требований наложить санкции на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита Украина — Юго-Восточная Европа с осуждением действий России на Украине, потому что в документе есть требование наложить санкции на Москву. Об этом сообщает сербское издание «Политика».

Политик также подчеркнул, что на него никто не давил. «В отличие от них [других участников саммита], которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут», — заявил он.

По данным Associated Press, все остальные участники саммита Украина — Юго-Восточная Европа подписали итоговое заявление.

22 мая Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам украинского лидера, стороны договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа, чтобы «повысить его эффективность».

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