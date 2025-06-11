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22:04, 11 июня 2025Мир

Президент Сербии отказался подписать осуждающую Россию декларацию по Украине

Вучич не подписал итоговое заявление саммита с осуждением действий РФ на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита Украина — Юго-Восточная Европа с осуждением действий России на Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что все остальные участники форума декларацию подписали. Ранее Вучич ответил на обвинения в предательстве России из-за визита на Украину для участия в саммите. Он заявил, что в отличие от всех остальных Белград не поддерживает инициативы, направленные против Москвы.

22 мая Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам украинского лидера, стороны договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа, чтобы «повысить его эффективность».

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