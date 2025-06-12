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21:55, 12 июня 2025Бывший СССР

ВСУ начали установку дронов-светофоров

Военкор Федоров: ВСУ установили дроны-светофоры, указывающие на беспилотники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали устанавливать дроны-светофоры, которые располагаются вдоль дорог и показывают наличие или отсутствие беспилотников в небе. Об этом сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны-светофоры появились на юге Украины. «Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и "светофоры" являются легитимной целью для уничтожения», — пояснил он.

Ранее российский дрон разрушил укрытие солдат ВСУ и попал на видео. На кадрах видно, как группа украинских бойцов проникает в подвал — бетонное укрепление. Это было снято разведывательным беспилотником.

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