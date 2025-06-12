Зеленский назвал способного завершить конфликт на Украине

Зеленский: Решение конфликта России и Украины находится в руках Трампа

Единственным мировым лидером, который способен разрешить конфликт России и Украины, является президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит европейское издание Politico.

Он отметил, что у главы Белого дома есть необходимый «рычаг давления» на Россию. Речь идет о потенциальных новых санкциях против различных отраслей экономики РФ — в первую очередь, в отношении энергетического сектора. Однако пока неизвестно, насколько сильным будет новый пакет американских ограничений, пояснил Зеленский.

Если очередные антироссийские санкции окажутся мощными, это может положить конец конфликту на Украине, добавил он. «Все в его (Трампа — прим. «Ленты.ру») руках… Скорость принятия решений зависит от него», — резюмировал Зеленский.

Ранее он призвал западных союзников Украины усилить санкционное давление на Россию. По его словам, странам «Большой семерки» (G7), включая США и государства Евросоюза (ЕС), не стоит бояться этого и откладывать вступление в силу новых ограничений против российской экономики. «Без этого РФ не пойдет в реальную дипломатию», — заключил Зеленский.