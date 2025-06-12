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21:17, 12 июня 2025Путешествия

Женщина опоздала на рейс и избежала гибели в авиакатастрофе в Индии

Republic TV: Женщина опоздала на рейс и избежала гибели в авиакатастрофе в Индии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Adnan Abidi

Женщина, опоздавшая на свой рейс на десять минут, избежала гибели при крушении самолета авиакомпании Air India на западе Индии. Об этом сообщает телеканал Republic TV.

Бхуми Чаухан должна была лететь рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, однако из-за пробки она опоздала на самолет на десять минут.

«Только из-за этих десяти минут я не села на самолет. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить это», — заявила Чаухан в комментарии телеканалу.

Она также выразила благодарность индуистскому божеству Ганпати Баппа за свое спасение.

О крушении самолета в жилом районе Индии стало известно 12 июня. На борту находились 242 человека, из них выжил только один — пассажир, сидевший на месте 11А. Самолет рухнул на здание общежития, среди студентов также есть пострадавшие — по предварительным данным, 50 человек, еще пятерых спасти не удалось. В сети также появились момент крушения и видео с места катастрофы.

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