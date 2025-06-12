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11:32, 12 июня 2025Интернет и СМИ

Журналистка практически потеряла зрение из-за вызванного судом стресса

Подавшая в суд на Netflix Фиона Харви рассказала о потере зрения из-за стресса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Piers Morgan Uncensored / YouTube

Подавшая в суд на стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix из-за использования ее образа в сериале «Олененок» (Baby Reindeer) журналистка Фиона Харви рассказала о том, что практически потеряла зрение из-за стресса, вызванного разбирательством. Об этом она сообщила изданию Daily Record.

Харви, у которой есть многочисленные проблемы со здоровьем, отметила, что после начала судебных разбирательств ее состояние сильно ухудшилось. «Я слепну, и это неудивительно, учитывая стресс, который я испытала из-за сериала "Олененок". Такими темпами это лишь вопрос времени, потеряю я в итоге свое зрение или нет», — отметила она.

Харви подала в суд на Netflix летом 2024 года. Она потребовала от компании денежную компенсацию в размере 170 миллионов долларов (около 15 миллиардов рублей).

Британский мини-сериал «Олененок», который позиционируется как основанный на реальных событиях, рассказывает историю о том, как комика Ричарда Гадда преследовала психически больная женщина по имени Марта. Харви утверждает, что образ героини был списан с нее.

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