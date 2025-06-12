Звезду «Папиных дочек» заметили на съемках продолжения сериала

Звезду «Папиных дочек» Анастасию Сиваеву заметили на съемках продолжения сериала

Звезду «Папиных дочек» Анастасию Сиваеву, исполнившую роль Даши Васнецовой, заметили на съемках продолжения сериала. Об этом сообщает «Вокруг ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео заметно, что актриса сидит в кадре вместе с остальным актерским составом, хотя изначально по сюжету она отсутствовала.

Ранее российский актер Филипп Бледный, который сыграл в телесериале «Папины дочки» Веника, рассказал о похудении на 20 килограммов. В разговоре с журналистами 36-летний артист признался, что избавился от лишних килограммов ради съемок в сериале «СССР», которые прошли в 2018 году.