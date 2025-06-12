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10:19, 12 июня 2025Культура

Звезду «Папиных дочек» заметили на съемках продолжения сериала

Звезду «Папиных дочек» Анастасию Сиваеву заметили на съемках продолжения сериала
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезду «Папиных дочек» Анастасию Сиваеву, исполнившую роль Даши Васнецовой, заметили на съемках продолжения сериала. Об этом сообщает «Вокруг ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео заметно, что актриса сидит в кадре вместе с остальным актерским составом, хотя изначально по сюжету она отсутствовала.

Ранее российский актер Филипп Бледный, который сыграл в телесериале «Папины дочки» Веника, рассказал о похудении на 20 килограммов. В разговоре с журналистами 36-летний артист признался, что избавился от лишних килограммов ради съемок в сериале «СССР», которые прошли в 2018 году.

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