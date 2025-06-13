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19:02, 13 июня 2025Бывший СССР

Балицкий назвал вынужденным решение Киева забрать тела солдат ВСУ

Балицкий: Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Решение властей Украины забрать тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) является вынужденной мерой. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Их решение — не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам», — написал Балицкий.

Он добавил, что решению Киева забрать тела поспособствовала поспособствовала огласка отказа Киева и решение опубликовать списки погибших.

Ранее Украина сообщила о возвращении 1200 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что следователи правоохранительных органов с экспертными учреждениями МВД Украины будут проводить необходимые экспертизы и идентификации.

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