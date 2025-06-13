Украине возвращены 1200 тел погибших военных

Россия провела передачу 1200 тел погибших служащих ВСУ Украине

Украина сообщила о возвращении 1200 тел погибших служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). О проведенной передаче тел сообщается в Telegram-канале украинского координационного штаба по обращению с военнопленными.

«Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел», — говорится в публикации.

Ранее в июне в России оценили состояние бойцов ВСУ в приграничье. Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что обстановка в приграничной зоне подконтрольная.