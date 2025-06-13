В России оценили состояние бойцов ВСУ в приграничье

Алаудинов: Бойцы ВСУ полностью обессилели и не пытаются прорваться через границу

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении российского приграничья полностью обессилела и больше не пытается прорваться через государственную границу России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления армии РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов, передает ТАСС.

По словам Алаудинов, сейчас обстановка в приграничной зоне подконтрольная. Его бойцы ежедневно продвигаются вперед, уничтожая силы противника и нарушая их логистику.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что число сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, которые хотят получить гражданство России, постоянно растет. Некоторым из них уже выдали паспорта.

